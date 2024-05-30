نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة جمهورية شبين بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق والتي تجمعه بنظيره فريق جمهورية شبين على ستاد الجيش ببرج العرب بدور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر.

تشكيل المصري ضد جمهورية شبين

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد طارق ، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، عمرو موسى ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، اسلام عطية، ايزي ايميكا، أمادو با، يوسف الجوهري ، سمير فكري، الناشئ أحمد شرف.

عبد الحكيم ناصر حكمًا لمباراة المصري وجمهورية شبين بكأس مصر

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: عبد الحكيم ناصر حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعًا.

موعد مباراة المصري ضد جمهورية شبين

وتنطلق هذه المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وجمهورية شبين

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

