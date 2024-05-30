جيسوس يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة النصر في نهائي كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة النصر في نهائي كاس الملك للنسخة الحالية 2024.

يلتقي الهلال بنظيره فريق النصر، غدا الجمعة الموافق 31 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على أرضية ملعب الملك عبدالله الدولي.

تصريحات جيسوس عن مواجهة النصر في نهائي كأس الملك

قال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد: "لن نغير خطتنا غدًا، لعبنا ضد النصر كثير هذا الموسم والفريقين يعرفون بعض".

وتابع: "هذا الموسم لعبنا عدد مباريات أكبر بكثير من أي منافس آخر لذلك أحيانًا ينخفض المستوى؛ هذا طبيعي.. غدًا نهائي لذلك يجب أن نكون مستعدين بشكل كامل لهذه المباراة الكبيرة".

جيسوس: لن يأتي نادي أو مدرب يكرر إنجازنا هذا الموسم

رد جيسوس على سؤال موجه له من أحد الصحفيين بشأن إذ فاز النصر بالكأس في المباراة فسوف يحقق العالمي بطولتين بالموسم الحالي وهذه ضربة قوية للهلال، حيث قال: مع كامل احترامي.. البطولة العربية كانت تنشيطية ولم نمتلك وقتها عناصرنا كاملة، لا نيمار ولا بونو ولا ميتروفيتش ولا لودي".

واستطرد قائلًا: "هذه كانت مرحلة اعداد فقط حينها ولكن بعد ذلك شاهدتهم فريق الهلال وكيف كسرنا الأرقام والكمال الكروي والنتائج ولا أعتقد أنه سيأتي نادي أو مدرب في السعودية يفعل ما فعلناه هذا الموسم".

وواصل: "بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد.. صحيح هي مهمة جدًا وكأس مهم ولكن في النهاية مباراة واحدة لن تقلل ولن تهدم عملنا العظيم طوال الموسم".

واختتم جيسوس تصريحاته قائلًا: "رسالتي للجماهير هي نفس رسالتي للاعبين/ قدمنا موسم رائع ويجب ان نختمه كذلك غدًا بتحقيق الكأس".