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أحمد جودة - القاهرة - أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ، أن الحصول على منصب المدير الفني للبطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني "ليس إنجازا" في حد ذاته، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يقتنع به قادة النادي ومشجعيه مسبقا.

كومباني: تدريب بايرن ميونخ "ليس إنجازا" في حد ذاته

وقال كومباني خلال تقديمه رسميا لوسائل الإعلام اليوم الخميس "الحصول على الوظيفة ليس إنجازا. الإنجاز هو النجاح في الوظيفة".

وأضاف "لا أريد أن يقتنع الجميع بي فقط مسبقا، ولكن أيضا بعملي على أرض الملعب خلال فترة وجودي هنا. أعرف مدى أهمية بايرن ميونخ. أنا فخور بالعمل معه، ولكن أيضا متحمس للغاية لوجودي هنا. بالنسبة لي، الموسم يمكن أن يبدأ على الفور".

وأعلن بايرن تعيين كومباني مديرا فنيا جديدا له أمس الأربعاء، لينهي بحثه الطويل التي استمر عدة أشهر عن مدرب يخلف به توماس توخيل، الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وصرح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن "لقد كانت لدينا عملية بحث طويلة لاتخاذ القرار. لكننا اتفقنا جميعا على أن فينسنت كومباني هو الرجل المناسب لهذا المنصب".