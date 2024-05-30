تصرف مفاجئ و غير متوقع من "كريستيانو رونالدو" بعد انتهاء مباراة النصر والاتحاد - اتفرج الفيديو

انت الأن تتابع خبرتصرف مفاجئ و غير متوقع من "كريستيانو رونالدو" بعد انتهاء مباراة النصر والاتحاد - اتفرج الفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأ كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، الحضور في ملعب مباراة النصر والاتحاد بخطوة غير متوقعة، حيث ساهم في ترتيب الملعب عبر مساعدة عماله في إعادة لوحة إعلانية سقطت قبل بدء مقابلته التلفزيونية.

وقد تم رصد هذا التصرف في مقطع فيديو شارك بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أكسب رونالدو إعجاب الكثيرين لتواضعه وروحه الرياضية.

بعد نهاية اللقاء، دون تردد، أقدم رونالدو على رفع اللوحة ووضعها بنفسه في المكان المناسب، مشهد وثقه مقطع الفيديو الذي تم تداوله ونال اهتماماً كبيراً من جانب الجمهور. هذا التصرف يعكس روح رونالدو الإيجابية واهتمامه بالتفاصيل حتى خارج الملعب.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو قد حقق إنجازات تاريخية مع نادي النصر، مسجلاً 35 هدفاً في 31 مباراة خلال هذا الموسم من الدوري السعودي. تصرفاته داخل الملعب وخارجه تستمر في كسب إعجاب واحترام محبيه ومتابعي كرة القدم عالمياً، مما يعزز من مكانته كأحد الرموز البارزة في عالم الرياضة.