انت الأن تتابع خبر بعدما كشفت سره امام الملأ كيليان مبابي يرد على والدته بجراءة صدمت الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد كيليان مبابي، النجم الفرنسي، بتصريحات حازمة على الإشارات التي أطلقتها والدته، فايزة العماري، حول انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

خلال مقابلة صحفية أوضح مبابي قائلاً: