انت الأن تتابع خبر بعدما كشفت سره امام الملأ كيليان مبابي يرد على والدته بجراءة صدمت الجميع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - رد كيليان مبابي، النجم الفرنسي، بتصريحات حازمة على الإشارات التي أطلقتها والدته، فايزة العماري، حول انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.
خلال مقابلة صحفية أوضح مبابي قائلاً:
- "عليكم سؤالها، فأنا لا أعلم شيئًا حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن وجهته المقبلة بعد التأكيد على رحيله من باريس سان جيرمان.
- وأضاف اللاعب أنه بالرغم من قراره بالرحيل عن النادي الباريسي، فإن مستقبله لا يزال مليئًا بالغموض. وبالتالي، تزيد هذه التصريحات وتصريحات والدته من حدة التكهنات في عالم كرة القدم حول النادي الذي قد يختاره مبابي، الذي يعتبر من أبرز المواهب الكروية على الساحة العالمية.