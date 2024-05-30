نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف فليك من ضم برناردو سيلفا إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد، موقفه من مسألة ضم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

سيلفا ليس ضمن أولوية فليك

أوضح الإعلامي لويس ميجيل سانز التابع لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برناردو سيلفا ليس ضمن أولويات فليك في برشلونة، هذا الصيف.

وكان برناردو سيلفا ضمن أهداف برشلونة في ميركاتو الصيف، ولكن الوضع تغير مع رحيل تشافي هيرنانديز وقدوم المدرب فليك.

وأشار لويس سانز إلى أن فليك يضع أولوية تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع لاعب محور وآخر جناح أيسر.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة قد أعلن قبل يومين، إنهاء العلاقة التعاقدية مع تشافي وتعيين فليك بدلًا منه كمدير فني جديد.