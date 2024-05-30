نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسترو: جيسوس بدأ الموسم بخسارة بطولة ويريد تعويضها هذه المرة.. ويؤكد لا أبحث عن الأعذار! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن تفكير جيسوس مدرب الهلال مختلف عنّه حيث بدأ الموسم بخسارة بطولة لذلك يريد التتويج بكأس الملك غدا.

ويستضيف الهلال نظيره النصر، مساء الغد، على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تصريحات كاسترو قبل نهائي كأس الملك

تحدث كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كأس الملك: "قدمت عمل عظيم هذا الموسم مع النصر، وحققنا 82 نقطة في الدوري السعودي كما سجلنا اكثر من 100 هدف بالدوري.. ولكن هناك فريق حقق 96 نقطة واستحق اللقب".

وأضاف: "غدًا يوجد 3 فرق وليس فريقين، النهائي ليس بين النصر والهلال بل الحكام فريق ثالث ونريد أن يكون الأمر عادلا".

وتابع: "تفكيري هو التتويج في كأس الملك بينما تفكير خيسوس هو رد الخسارة في بطولة العرب".

واختتم مدرب النصر تصريحاته قائلًا: "الكثير من المرات المدرب يخرج من النادي دون أن يحقق أي لقب، وإذا تم التوقيع مع مدرب آخر لايحقق اي بطولة ايضًا..اذًا المشكلة تكون من النادي نفسه".

