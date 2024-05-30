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أحمد جودة - القاهرة - قال فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، إن رياض محرز، نجم نادي أهلي جدة السعودي، ليس مستعدا للعودة للمنتخب حاليا، مؤكدا أن ما يهمه هو مجموعة اللاعبين الذين اختارهم.

بيتكوفيتش: محرز ليس مستعدا حاليا.. لكن أبواب المنتخب ستكون دائما مفتوحة له

وقال بيتكوفيتش للصحفيين: " موضوع محرز هام وقرأت عنه الكثير في الصحف، في معسكر شهر مارس، اتفقت حينها مع اللاعب على إنه عندما تكون له رغبة في العودة للمنتخب سيكون مرحبا به. وضعت اسم محرز في القائمة الموسعة الخاصة بمباراتي غينيا وأوغندا لكن لم أتلق أي معلومة بشأنه".

وأتم: "محرز ليس مستعدا للعودة للمنتخب حاليا، لكن أبواب المنتخب ستكون دائما مفتوحة له".

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط متقدما بـ3 نقاط عن بوتسوانا وغينيا وموزمبيق، وأوغندا، فيما تتذيل الصومال المجموعة بلا رصيد.