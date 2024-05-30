نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي" يكشف أول خطوة بعد الحكم على الشحات في قضية الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الإدارة تنتظر حيثيات الحكم الصادر ضد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضده.

قرار بحبس الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مدينة نصر التي أصدرته، اليوم الخميس، ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، أثناء المباراة التي جمعت بينهما في الموسم الماضي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الرياضي": "سوف نحصل على حيثيات الحكم، ثم نرسله إلى الشؤون القانونية، من أجل إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خاصةً أن ذلك يعتبر تدخلًا حكوميًا في الشأن الرياضي".

وأضاف: "حسين الشحات سوف يشارك مع الأهلي فور عودة بطولة الدوري المصري، خاصةً أن الحكم الصادر يمنعه من الترشح لأي منصب رياضي وليس الابتعاد عن ممارسة كرة القدم".