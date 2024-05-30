 رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - رد النجم الدولي رياض محرز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، على قرار استبعاده من قائمة منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة الجزائر التي أعلنها الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، غياب رياض محرز عن المعسكر الثاني على التوالي للمنتخب الجزائري.

رياض محرز يعلق على قرار استبعاده من قائمة الجزائر

علق رياض محرز، على استبعاده من قائمة الجزائر، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "إكس": "لم أتلق أي مكالمات من المدرب ولا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

أضاف: "لقد شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في دوري روشن حتى أكون جاهزًا لهاتين المواجهتين في كأس العالم 2026، وهما في غاية الأهمية"

وأتم محرز: "حظًا موفقًا للمنتخب في المباريات القادمة، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرًا، أحترم اختيار المدرب، ولكني أحيط علمًا بهذا القرار".

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة غينيا، يوم الخميس القادم، على ملعب نيلسون مانديلا، ثم يواجه أوغندا يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن محرز خاض ثلاثة مباريات رسمية مع منتخب الجزائر هذا العام وذلك في مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.