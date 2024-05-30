نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر صفحته الشخصية.. سعد سمير يعلق على غياب الاستعدادات للأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سعد سمير لاعب سيراميكا كليوبترا الحالي ولاعب الأهلي ومودرن سبورت السابق عن غياب الاستعدادات النهائية لبداية الأولمبياد.

وقال اللاعب عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا: "أوليمبياد باريس كمان شهرين تقريبا ولا نعرف حاجة عن أي حاجة ولا حد بيتكلم عن الناس إلى هتشارك ولا استعدادات أبطالنا".

وتابع: "ولا ممكن حد يجيب ميدالية أوليمبية لبلدنا ولا كلمة دعم للناس إلى هتشارك وترفع علم مصر ولا تم استضافة بطل واحد في اي وسيلة إعلامية مع إن ده حدث تاريخي.. لعل المانع خير".

موعد انطلاق أولمبياد باريس

و تبدأ منافسات أولمبياد باريس من الرابع والعشرون من شهر يوليو المقبل، حتى الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل.

ويأمل المنتخب المصري تحقيق ميداليات والوصول لأبعد نقطة في المنافسة.

