نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغموض يحيط بمستقبل نجم برشلونة بعد رحيل تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيط الغموض بموقف أحد نجوم برشلونة وذلك رحيل المدير الفني تشافي هيرنانديز وقدوم الألماني هانسي فليك لتولى قيادة الفريق الكتالوني.

مستقبل سيرجي روبيرتو في برشلونة

ذكر موقع "ريليفو" الإسباني أن مستقبل سيرجي روبيرتو عاد إلى نقطة الصفر مجددًا بعد إقالة تشافي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أنه في البداية كان نادي برشلونة لا يُفكر بتجديد عقد سيرجي روبيرتو.

وتحوّل وضع روبيرتو بعد مباراة نابولي التي كانت نقطة تحول ومع دعم تشافي لبقائه قرر النادي التراجع وفتح ملف تجديد عقده.

وأوضح المصدر ذاته أنه الآن مستقبل سيرجي روبيرتو بات معلبا في الهواء بانتظار معرفة هامش اللعب النظيف وتنفيذ الأولويات الأخرى.