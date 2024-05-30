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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، عن مفاجأة كبرى بشأن أزمة حسين الشحات نجم النادي الأهلي والدولي المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد قرار المحكمة بحبس جناح القلعة الحمراء.

"ميدو" يكشف مفاجأة كبرى بشأن أزمة الشحات والشيبي

وصدر صباح اليوم الخميس، حكم قضائي ضد حسين الشحات في قضية الشيبي، بالإقاف سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأكد حسام ميدو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "إكس" أن خطوات الصلح الجدية بين الشيبي وحسين الشحات سوف تبدأ اليوم.

وأضاف: "السبب الرئيسي فيما وصلنا اليه هو عشوائية قرارات لجنة المسابقات وعدم وجود ضوابط ولوائح تطبق على الجميع.. حذرت من قبل بداية الموسم بأن بدء الموسم بنفس اللوائح والقوانين سيعيد أزمة كهربا من جديد".

وأتم: "الموقف واضح هناك لهو خفي يريد ان تكون اللوائح رمادية حتى يتسنى له التدخل في كل القرارات الهامة.. أسلوب رخيص قديم هو اللي أوصلنا إلى ما وصلنا اليه!!

