إنتر ميامي يسقط على أرضه أمام أتلانتا

إنتر ميامي يسقط على أرضه أمام أتلانتاسقط إنتر ميامي أمام ضيفه أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما فجر الخميس، ضمن الجولة 17 بالمجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

بدأ أتلانتا بالتسجيل عن طريق اللاعب، سابا لوبسانيدزي، في الدقيقة 44، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضاعف النتيجة بالدقيقة 59، ثم قلص إنتر ميامي الفارق في الدقيقة 62 عن طريق هدف سجله ليونيل ميسي.

ولكن، بالدقيقة 75 استطاع أتلانتا تسجيل الهدف الثالث من خلال اللاعب جمال ثيري، وإنهاء آمال إنتر ميامي وكتيبة المدرب، تاتا مارتينو، للعودة في النتيجة مرة أخرى.

بهذه الخسارة، يتجمد رصيد إنتر ميامي عند النقطة 34 في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية من بطولة الدوري الأمريكي.

بينما حصد أتلانتا يونايتد 3 نقاط ليتواجد في المركز الثاني عشر بترتيب نفس المجموعة برصيد 16 نقطة بعد سلسلة من الهزائم والتعادلات.