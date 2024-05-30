نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على جمهورية شبين بهدف ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق جمهورية شبين بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما بالدور ال32 من منافسات بطولة كأس مصر .

احرز هدف النادي المصري ميدو جابر في الدقيقة 34.

تشكيل المصري ضد جمهورية شبين

وجاء تشكيل المصري في مواجهة فريق جمهورية شبين كالتالي: "محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد طارق، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، عمرو موسى، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، إسلام عطية، إيزي ايميكا، أمادو با، يوسف الجوهري، سمير فكري، الناشئ أحمد شرف.

عبد الحكيم ناصر حكمًا لمباراة المصري وجمهورية شبين بكأس مصر

وادار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: عبد الحكيم ناصر حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعًا.

موعد مباراة المصري ضد جمهورية شبين

وانطلقت هذه المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وجمهورية شبين

نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.