نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة في كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق القناة بعد قليل ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.
تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة
جاء كالتالي..
حارس المرمى: محمد فوزى
الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد بيومي.
الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، عبد الرحمن الدح.
الهجوم: مروان حمدى، خالد النبريصى، إيريك تراورى.
البدلاء: أحمد عادل، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي، عماد حمدي، باسم مرسي، محمد عبد السميع ، بشار أشرف، حسن صابر.