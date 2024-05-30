نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق القناة بعد قليل ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة

جاء كالتالي..

حارس المرمى: محمد فوزى

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، عبد الرحمن الدح.

الهجوم: مروان حمدى، خالد النبريصى، إيريك تراورى.

البدلاء: أحمد عادل، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي، عماد حمدي، باسم مرسي، محمد عبد السميع ، بشار أشرف، حسن صابر.

