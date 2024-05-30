الرياضة

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق القناة بعد قليل ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة

 جاء كالتالي..

حارس المرمى: محمد فوزى
الدفاع:  حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار  ، محمد بيومي.
الوسط:  محمد مخلوف، عمر الساعى، عبد الرحمن الدح.
الهجوم: مروان حمدى، خالد النبريصى، إيريك تراورى.

البدلاء:  أحمد عادل، محمد نصر  ، حمدي النقاز  ،عصام صبحي،  عماد حمدي، باسم مرسي، محمد عبد السميع  ، بشار أشرف، حسن صابر.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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