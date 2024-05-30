نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف الشيبي وتغريمه بعد الحكم على الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن عقوبة مرتقبة من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم ضد للاعب المغربي محمد الشيبي والذي يمثل فريق بيراميدز. وكتب شوبير عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: “ايقاف محمد الشيبي 6 مباريات وغرامه100 الف جنيه". الأزمة تتصاعد بين اللاعبين وتعود واقعة الشيبي مع حسين الشحات للمباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين الموسم الماضي وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. وحدث اشتباك بين اللاعبين في نهاية المباراة ليقوم الشحات بصفع المغربي ورغم الاعتذار إلا أن اللاعب المغربي لجأ للقضاء المدني. وتسبب لجوء الشيبي للقضاء المدني بعقوبته وذلك بعد مخالفة اللوائح والقوانين.