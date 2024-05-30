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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي يسهل طريق برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه في صفقة ممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم مانشستر سيتي يسهل عملية رحيله إلى برشلونة

ولفتت القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني أن اسم بيرناردو سيلفا ارتبط أكثر من مرة ببرشلونة، حيث يرغب سيلفا في الانضمام إلى صفوف برشلونة لكن لم يكتب للصفقة أن ترى طريق النور حتى الآن.

وأكدت القناة الإسبانية أن بيرناردو سيلفا وضع بندًا مثيرًا في عقده الجديد مع مانشستر سيتي في آخر مناسبة للتجديد والتي كانت في أغسطس الماضي مما يسهل عملية انتقاله إلى البرسا.

وأفادت القناة الكتالونية بأن بيرناردو سيلفا وضع بندًا يسمح لبرشلونة بالتعاقد معه عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي.

وأوضحت شبكة TV3 الإسبانية أن البند الذي وافق عليه المان سيتي يسمح لبرشلونة بعدم دفع قيمة فسخ العقد دفعة واحدة بل على ثلاثة دفعات بواقع 19 مليون يورو كل عام.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن بيرناردو سيلفا يرتبط مع المان سيتي بعقد ينتهي في يونيو 2026 علمًا بأنه يتواجد في صفوف السيتزنز منذ عام 2017 ويبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 70 مليون يورو.

