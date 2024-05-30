نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد سامي يثير الجدل بمقارنة بين كومباني وكولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليق مثير للجدل حول كيفية اختيار المدرب.

سامي يرصد الفارق بين كومباني وكولر

وقال سامي: "الفرق بين الإدارة الرياضية التي تعتمد على التحليل العلمي والتي تعتمد على النتائج، مدرب بلجيكي هبط الفريق الذي يدربه هذا الموسم للدرجة الثانية في إنجلترا ولكن ذلك لم يمنع بايرن ميونيخ من التعاقد معه لتدريب الفريق الكبير".

وتابع: "مدرب سويسري فاز مؤخرًا مع ناديه المصري ببطولة أبطال الدوري الإفريقية رغم أنه كاد أن يخسرها في المنعطف الأخير للمباراة بسبب تدخل عنيف من مدافع أيمن (أشركه المدرب مدافعًا أيسر) لولا ستر الله فصار هذا المدرب أسطورة تدريبية تمشي على أرض الكنانة ليظل في منصبه رغم خطأه الفادح،عشان كدة هما في حتة واحنا في حتة تانية".

واختتم: "أغلب التعليقات تدل على نفس الاستنتاج أننا نقيم بالنتيجة وليس بالتحليل الفني ولكني أتسائل:- لو كان الحكم احتسب ضربة جزاء كريم فؤاد وسجلها الترجي وضاعت البطولة، هل كنتم سترون في المدرب نفس العبقري؟؟؟؟".

ويذكر أن وادي دجلة قد فشل في الصعود للدوري الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 46 نقطة.