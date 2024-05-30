نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الحكم بحبس الشحات وإيقاف الشيبي ورد رياض محرز على مدربه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 30- 5- 2024 في السطور التالية:

مصدر بالأهلي ما يحدث في قضية الشحات والشيبي تدخل حكومي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الإدارة تنتظر حيثيات الحكم الصادر ضد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضده.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر التي أصدرته، اليوم الخميس، ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، أثناء المباراة التي جمعت بينهما في الموسم الماضي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "سوف نحصل على حيثيات الحكم، ثم نرسله إلى الشؤون القانونية، من أجل إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خاصةً أن ذلك يعتبر تدخلًا حكوميًا في الشأن الرياضي".

رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

رد النجم الدولي رياض محرز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، على قرار استبعاده من قائمة منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة الجزائر التي أعلنها الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، غياب رياض محرز عن المعسكر الثاني على التوالي للمنتخب الجزائري.

علق رياض محرز، على استبعاده من قائمة الجزائر، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "إكس": "لم أتلق أي مكالمات من المدرب ولا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

أضاف: "لقد شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في دوري روشن حتى أكون جاهزًا لهاتين المواجهتين في كأس العالم 2026، وهما في غاية الأهمية".

اتحاد الكرة يقرر إيقاف الشيبي وتغريمه

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن عقوبة مرتقبة من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم ضد للاعب المغربي محمد الشبيبي والذي يمثل فريق بيراميدز.

وكتب شوبير عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: “ايقاف محمد الشيبي 6 مباريات وغرامه 100 الف جنيه".

المصري يفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف ويتأهل لدور الستة عشر بكأس مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق جمهورية شبين بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما بالدور ال32 من منافسات بطولة كأس مصر .

احرز هدف النادي المصري ميدو جابر في الدقيقة 34.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة فريق جمهورية شبين كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد طارق ، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، عمرو موسى ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، اسلام عطية، ايزي ايميكا، أمادو با، يوسف الجوهري ، سمير فكري، الناشئ أحمد شرف.