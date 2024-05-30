نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يستدعي فرنكي دي يونج إلى قائمة هولندا رغم اصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعى مدرب هولندا رونالد كومان الأربعاء لاعب خط وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونج الذي لا يزال يتعافى من اصابة في كاحله، للتواجد بالتشكيلة النهائية التي ستخوض كأس أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا الشهر المقبل.

قائمة هولندا كاملة

حراسة المرمى: جاستن بايلو (فينورد)، مارك فليكن (فرايبورغ الألماني)، وبارت فيربروغن (برايتون الانجليزي)

خط الدفاع: نايثن أكيه (مانشستر سيتي)، دالي بليند (جيرونا)، ستيفان دي فري ودنزل دمفريس (إنتر الإيطالي)، لوتسهاريل خيرترويدا (فينورد)، ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)، جيريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الالماني)، ميكي فان دي فين (توتنهام الانكليزي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول الإنكليزي).

خط الوسط: فرنكي دي يونغ (برشلونة)، ريان غرافنبورخ (ليفربول)، تيون كومبماينرز (أتالانتا)، تيجاني رايندرز (ميلان الإيطالي)، جوردي سخاوتن وجوي فيرمان (أيندهوفن)، تشافي سيمونز (لايبزيغ الالماني) وجورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي)

خط الهجوم: ستيفن بيرخفين وبراين بروبي (أياكس)، ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد)، كودي خاكبو (ليفربول)، دونيل مالن (بوروسيا دورتموند) وفاوت فيخهورست (هوفنهايم الالماني)