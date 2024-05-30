نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومانو يفجر مفاجأة حول الصفقة التبادلية الكبرى بين تشيلسي ونابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، آخر التطورات حول مصير البلجيكي روميرو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي قضى الموسم الماضي معارًا بصفوف روما الإيطالي.

شرط تشيلسي لرحيل لوكاكو

ذكر رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن ناديي تشيلسي ونابولي لا يعملان حاليًا على عقد صفقة تبادلية بينهما، لانتقال فيكتور أوسيمين للبلوز مقابل قدوم لوكاكو إلى الفريق الإيطالي.

وأشار رومانو إلى أن نادي تشيلسي يريد الحصول على شرط جزائي بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح برحيل لوكاكو إلى أي نادٍ يرغب في ضمه.

جدير بالذكر أن البلجيكي روميلو لوكاكو يرتبط بعقدٍ ساري مع نادي تشيلسي حتى نهاية منافسات موسم 2025/26.