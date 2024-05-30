مدرب فيورينتينا: الأمر مؤلم.. من المخيب للآمال أن نفشل للمرة الثانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب فينتشينزو إيتاليانو المدير الفني لفيورنتينا الإيطالي عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد مساء الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

لكن إيتاليانو الذي سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم قال لشبكة "سكاي سبورتس"، "كنا نؤمن بفرصتنا هذه المرة، الأمر مؤلم، من المخيب للآمال أن نفشل للمرة الثانية".

مدرب فيورنتينا: الأمر مؤلم.. من المخيب للآمال أن نفشل للمرة الثانية

وأضاف "الأمر محبط لأن هذه المرة لاحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، لكن اللاعبين فعلوا كل ما بوسعهم، من المؤلم رؤية اللاعبين يبكون، كنا نؤمن حقا هذه المرة أن بمقدورنا إنهاء مسيرتنا بشكل مختلف.

وأشار "الهزيمة تؤلم، الذهاب إلى أبعد مدى على مدار عامين من العمل شيء جيد، لكن في الأساس الهدف هو حصد لقب، ونحن لم ننجح في ذلك".

وأكد "يبدو أن الرحلة فسدت حينما ترى أخرون يرفعون الكأس، في هذه اللحظة أشعر بمرارة شديدة وخيبة أمل وإحباط، لأنني آمنت حقا بقدرتنا على تحقيق نهاية مختلفة".