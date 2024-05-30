سانشو يسعى لنسيان الخيبات المتكررة في النهائيات

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلّع الدولي الانجليزي جايدون سانشو إلى التعويض على أرضه عندما يعود إلى انجلترا برفقة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت على ملعب ويمبلي.

سانشو يسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد خيبات متكررة

ستكون مباراة اللقب فرصة متجدّدة لسانشو من أجل إثبات أنّ حقبته غير المستقرة مع مانشستر يونايتد كانت نتيجة خلل في النادي، وليس إخفاقًا شخصيًا.

عاد سانشو إلى دورتموند في يناير، وهو النادي الذي برز فيه في بداية مسيرته كلاعب شاب والذي جعله ينتقل بصفقة ضخمة إلى "الشياطين الحمر" في عام 2021.

ولفت إبن الـ 24 عامًا الانظار خلال فترة اعارته لستة أشهر، ولا سيما في دوري الأبطال، حيث ساعد الفريق "الأصفر والأسود" على بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

لكنّ سانشو سيعود بالذاكرة إلى نهائي كأس أوروبا صيف 2021 الذي خسره منتخب بلاده أمام إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي نفسه، حين انتُقد بشدّة لاضاعة ركلته الترجيحية، ما سيجعله طامحًا للتعويض خصوصًا بعد اقصائه مجددًا عن تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة" قبيل "يورو 2024".