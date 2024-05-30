نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديرًا لمشاعر الجماهير.. تغيير صالة نهائي دوري سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، تغيير الصالة التي تستضيف نهائي دوري السوبر لكرة السلة المصرية.

وحسب البيان كان النهائي سيقام في صالة حسن مصطفى ليتم التغيير للصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

وجاء القرار استجابة لمطالب جمهور الاتحاد السكندري، وتقديرا لمشاعرهم بعد وفاة المشجع إسلام زكي العام الماضي بعد سقوط المسطح الخشبي الخاص بكاميرات القنوات الفضائية العام الماضي.

موعد مباريات النهائي

وتقام مباريات النهائي بداية من السادس من شهر يونيو المقبل والذي يأمل فيها الأهلي لمصالحة جماهيره بعد وداع بطولة BAL.