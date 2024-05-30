نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قلة أدب" أول رد رسمي من الزمالك على إبراهيم سعيد وتحرك عاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" رد فعل مجلس إدارة القلعة البيضاء على تناول إبراهيم سعيد الإعلامي ضد نجوم الفريق.

شكوى عاجلة وتحرك قضائي

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض جملةً وتفصيلًا التناول الإعلامي لإبراهيم سعيد ضد الفريق ونجومه موضحا أن ما يحدث لا يسمى إلا "قلة أدب".

وأكمل المصدر موضحا أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيشكو برنامج إبراهيم سعيد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإضافة إلى تحرك قضائي؛ للحفاظ على حقوق النادي ولاعبيه.

واسترسل المصدر متعجبًا من ترك إبراهيم سعيد يسخر برنامجه لهدم نادي الزمالك والهجوم الدائم بطريقة فجه على لاعبيه وتصفية حسابات عبر الشاشة.

وأتم المصدر تصريحاته مشيرا إلى أن إبراهيم سعيد يستغل برنامجه لتحقيق مكاسب شخصية وارضاء فئة من جماهير الكرة على حساب نادي الزمالك ولاعبيه موضحا أن ما يتم تقديمه لا يمت للإعلام بصلة.

وكان إبراهيم سعيد قد هاجم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك على خلفية حواره التلفزيوني مع الاعلامي إبراهيم فايق موضحا أنه يعمل على "اللقطة" وأنه معتزل فنيا منذ عشرة سنوات.

