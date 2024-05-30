كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب أوروجواي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق، وبوكا جونيورز الحالي، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب أوروجواي.

كافاني يعتزل اللعب الدولي مع منتخب أوروجواي

يأتي اعتزال إدينسون كافاني، اللعب دوليًا مع منتخب أوروجواي قبل أيام من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويعلق كافاني، مشواره الدولي بعدما خاض 136 مباراة مع منتخب أوروجواي وسجل خلالها 136 هدف وصنع 17 تمريرة حاسمة.

وتوّج كافاني الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، مع منتخب أوروجواي بلقب كوبا أميركا في عام 2011 بعد الفوز في النهائي على منتخب باراجواي 3-0.