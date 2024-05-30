نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اتهامهم بالقتل.. تعرف على موعد محاكمة أطباء مارادونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت محكمة استئناف سان إيسيدرو الواقعة بمقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، تعديل موعد محاكمة الطاقم الطبي، الذي أشرف على معالجة أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا.

وقررت المحكمة تحديد موعد محاكمة الطاقم الطبي المعالج للنجم البرازيلي مارادونا إلى 1 أكتوبر المقبل، عقب اتهامهم بالقتل العمد.

تم تأجيل الحكم بسبب سلسلة من القضايا التي أثارتها أطراف القضية، ولا تزال في حاجة إلى التوصل لحل قبل بدء كل جلسات الاستماع، التي كان من المقَرر أن تعقد الأسبوع المقبل.

اتهام الأطباء بقتل مارادونا

وجهت محكمة الاستئناف الأرجنتينية تهمة القتل العمد إلى جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أجوستينا كوساكوف، وستة آخرين، بينهم ممرضات.

ومن المقرر ان يمتثلوا للمحاكمة في هذه القضية بتهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مارادونا بتقديم علاج منزلي غير مكتمل، وبطريقة مخالفة.



وتوفي أيقونة كرة القدم في الـ25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عامًا، خلال فترة تعافيه من جراحة أجراها في الدماغ بسبب جلطة دموية، بعد معاناته من إدمان المخدرات.