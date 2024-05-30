نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلامي يخلف كومباني بعد رحيله إلى بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيرنلي عن تعيين كريج بيلامي مدربا مؤقتا، خلف للبلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل عن الفريق لتدريب بايرن ميونخ الألماني.

بيلامي يخلف كومباني بعد رحيله إلى بايرن ميونخ

بيلامي عمل مساعدا لكومباني في الفريق في آخر موسمين، لكنه لم يحذو حذو القائد السابق لمانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا في الرحيل إلى بايرن ميونخ.

وقال بيرنلي في بيان له، اليوم الخميس: "بعد مغادرة فينسنت كومباني، نحن نعمل بالفعل للتعاقد مع مدرب آخر".

وأضاف: "في الوقت ذاته، قام النادي بتعيين كريج بيلامي ومايك جاكسون، في منصبي المدرب المؤقت والمساعد، ولدينا إيمان كبير بقدرات كريج ومايك ونعتقد أن خبرتهما الكبيرة وتفهمهما العميق لأوضاع النادي يجعلهما المرشحين المثاليين لقيادة الفريق في هذه المرحلة الهامة.