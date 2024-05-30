نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات تشيلسي لضم أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي تشيلسي، للتعاقد مهاجم من العيار الثقيل خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة وذلك من أجل دعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

تشيلسي لم يتفاوض مع أوسيمين

ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن نادي تشيلسي سيوقع مع مهاجم جديد كجزء من خطط الاستعداد للموسم المقبل.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أنه لا توجد أي مفاوضات مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

وأوضح أن تشيلسي لم يطلب ضم أوسيمين سواء ضمن صفقة منفصلة أو حتى تبادلية مع نابولي مقابل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ولفت أيضًا إلى أن أوسيمين لا يخطط للذهاب إلى تشيلسي الآن، بينما لوكاكو وبروخا سيغادران صفوف "البلوز" هذا الصيف.