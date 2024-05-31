الرياضة

سيدات الأهلي يحصدن لقب دوري السوبر بعد الفوز على حساب سبورتينج

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات يحصدن لقب دوري السوبر بعد الفوز على حساب سبورتينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة  سلة الأهلي  سيدات أمام سبورتنج وذلك ضمن منافسات سلسة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وحصدت فتيات الذهب اللقب بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 79-75.

اكتساح فتيات الذهب

وتعيش سيدات السلة في الأهلي أيامًا جيدة بعد الفوز في سلسة نهائي دوري السوبر بثلاثية نظيفة.

و بدأ مشوار الفريق الأول  لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في الفوز  على حساب سبورتنج بنتيجة 68-83، وكرر فوزه في المواجهة الثانية على فريق سبورتنج بنتيجة 79-89،   وأخيرا تفوق اليوم في الدور النهائي المقام بنظام بيست أوف 5.

وبهذا الفوز يكون قد حصد اللقب للعام الثاني على التوالي إضافةً للثلاثية المحلية، كأس مصر، كأس السوبر، الدوري.
 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

قد تقرأ أيضا