نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات الأهلي يحصدن لقب دوري السوبر بعد الفوز على حساب سبورتينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة سلة الأهلي سيدات أمام سبورتنج وذلك ضمن منافسات سلسة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وحصدت فتيات الذهب اللقب بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 79-75.

اكتساح فتيات الذهب

وتعيش سيدات السلة في الأهلي أيامًا جيدة بعد الفوز في سلسة نهائي دوري السوبر بثلاثية نظيفة.

و بدأ مشوار الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في الفوز على حساب سبورتنج بنتيجة 68-83، وكرر فوزه في المواجهة الثانية على فريق سبورتنج بنتيجة 79-89، وأخيرا تفوق اليوم في الدور النهائي المقام بنظام بيست أوف 5.

وبهذا الفوز يكون قد حصد اللقب للعام الثاني على التوالي إضافةً للثلاثية المحلية، كأس مصر، كأس السوبر، الدوري.

