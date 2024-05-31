خبير لوائح: اتحاد الكرة صنع أزمة الشحات.. والشيبي أخطأ

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من صنع أزمة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي الأهلي مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.

خبير لوائح: اتحاد الكرة هو من صنع أزمة الشحات.. والشيبي أخطأ

قال طلال عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قبل البحث عن حل الأزمة يجب أن نعرف من خلق تلك الأزمة؟ اتحاد الكرة هو من صنع الأزمة؟ لماذا نطبطب؟".

وأضاف: "كان من حق بيراميدز الاعتراض على عقوبة حسين الشحات نظرًا لأنها عقوبة ضعيفة، واللجنة الأولمبية تضع لوائحها للهيئات الرياضية، وكان على اتحاد الكرة تشكيل لجنة فض المنازعات، لحل هذه الأمور".

وتابع: "أكبر خطأ ارتكبه محمد الشيبي هو اللجوء للقضاء المدني، إذ ليس من حقه أن يقوم بذلك.. ما قام به اللاعب المغربي ليس له علاقة بالرياضة".

وأكمل: "ما حدث في المباراة هو نرفزة ملعب، هل قرار اتحاد الكرة هو قرار الاتحاد أم لجنة الانضباط؟ وأين هو قرار لجنة الانضباط، المنعقدة منذ 4 أشهر".

وأتم طلال عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "الحل بمنتهى الهدوء، هو أن الطرفان أثبتا حقهما، والآن على الناديين أن يعقدا جلسة في حضور اتحاد الكرة لحل هذه الأزمة، التي نحن في غنى عنها".