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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الثنائي ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني، ثنائي فريق ريال مدريد الإسباني برنامجهما التأهيلي، فيما تأكد غياب الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى الفريق بسبب المرض.

بعد غياب لونين.. ريال مدريد يواجه صدمة لاعبين جدد أمام دورتموند

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للريال، أن لاعبي الفريق أجروا حصة تدريبية استعدادا للمباراة في الصالة الرياضية قبل السفر لمواجهة بوروسيا دورتموند.

وبعد ذلك، خرج اللاعبون إلى العشب لإجراء تدريبات تكتيكية، ولعب مباريات على ملاعب مختلفة الأبعاد قبل اختتام الحصة مع التسديدات على المرمى.

ويسعى الريال للتتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية المتوجة باللقب القاري، الذي حصل عليه دورتموند مرة وحيدة عام ١٩٩٧.