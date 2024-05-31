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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد أيمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بإمكانيات عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني والمنتخب الوطني، معربًا عن سعادته البالغة بعودة العلاقات بين محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

أيمن يونس: هذا اللاعب قد يصبح خليفة محمد صلاح.. والمنتخبات الصغيرة أصبحت طماعه



وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نسبة المحترفين في مصر تساوي 30% بالنسبة لقائمة اللاعبين، والمباراتان فيهما صعوبات، المنتخبات الصغيرة أصبحت طماعة، ويريدون الفوز على منتخب مصر".



وتابع: "سعيد بعودة العلاقات بين منتخب مصر ومحمد صلاح، الذي نحتاج أن نأخذ منه أكثر من 70% من مستواه، هو لاعب عالمي ويقدم الكثير".



وأضاف: "عمر مرموش يمثل جبهة الحلول، في ظل مراقبة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، هو لديه الحلول، وسرعاته كبيرة، ومميز للغاية، وقد يكون خليفة محمد صلاح في المستقبل القريب".



وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "مرموش لاعب ذكي ومن المواهب المصرية الكبيرة، وإذا مر حسام حسن من المباراتين القادمتين سيضع اسمه في مكانة مختلفة أيضًا".