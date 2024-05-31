"مولود في الزمالك".. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد حمدي

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أحمد جودة - القاهرة -



وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة لـ أحمد حمدي نجم الفارس الأبيض.



شيكابالا: أحمد حمدي مخلص لعمله.. ويستاهل التتويج بالكونفدرالية



وقال شيكابالا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الهدف عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد حمدي مخلص لعمله بطريقة رائعة، وربنا كافأه بهدفه في نهائي الكونفدرالية ويستاهل أن يدون على هدف التتويج بالكأس".



وأضاف شيكابالا:" أحمد حمدي تشعر أنه مولود في الزمالك ودخل بسرعة وسط مجموعة اللاعبين".



وتطرق شيكابالا بالحديث عن بطولة الدوري العام بالنسبة للزمالك هذا الموسم، حيث قال: قدرة الفارس الأبيض تجعله ينافس على التتويج بالدوري المصري بالموسم الحالي رغم صعوبة ذلك.



وأختتم حديثة بالقول: "لا يوجد شيء اسمه الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري، حصل مثل هذا الأمر من قبل وانتهى بتتويج الفارس الأبيض بالدوري".