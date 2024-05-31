الرياضة

"مولود في الزمالك".. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد حمدي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مولود في الزمالك".. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة لـ أحمد حمدي نجم الفارس الأبيض.


شيكابالا: أحمد حمدي مخلص لعمله.. ويستاهل التتويج بالكونفدرالية


وقال شيكابالا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الهدف عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد حمدي مخلص لعمله بطريقة رائعة، وربنا كافأه بهدفه في نهائي الكونفدرالية ويستاهل أن يدون على هدف التتويج بالكأس".


وأضاف شيكابالا:" أحمد حمدي تشعر أنه مولود في الزمالك ودخل بسرعة وسط مجموعة اللاعبين".


وتطرق شيكابالا بالحديث عن بطولة الدوري العام بالنسبة للزمالك هذا الموسم، حيث قال: قدرة الفارس الأبيض تجعله ينافس على التتويج بالدوري المصري بالموسم الحالي رغم صعوبة ذلك.


وأختتم حديثة بالقول: "لا يوجد شيء اسمه الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري، حصل مثل هذا الأمر من قبل وانتهى بتتويج الفارس الأبيض بالدوري".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا