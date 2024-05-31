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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب محمد عبد الكريم، المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على جمهورية شبين بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

المصري البورسعيدي: عبرنا إحدى مطبات كأس مصر.. وأعيننا على المربع الذهبي في الدوري



وقال محمد عبد الكريم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مرت علينا فترة صعبة في ظل ضعط المباريات، واليوم حققنا فوزًا مهمًا على فريقًا محترمًا، وعبرنا واحدة من مطبات كأس مصر".



وتابع: "اللاعبون عادة يستيهنون بتلك المباريات، ونحن حذرنا اللاعبين من ذلك، وأهم شيء اليوم هو الفوز والتأهل للدور التالي، وعند مواجهة فريق من الدوري الممتاز التركيز سيكون أكبر".



وأضاف: "أخر مباراتين في الدوري العام الأداء كان جيدًا فيهما، ولا أريد التطرق للأخطاء التحكيمية ضدنا فيهما، واليوم حققنا فوزا مهمًا، وسنستريح الآن استغلالًا للأجندة الدولية".



وأكمل: "الأخطاء التحكيمية وخصوصًا في مباراة مودرن فيوتشر صعبة، والحكم حرمنا من لاعب مميز هو ميدو جابر، ومع ذلك كنا نستطيع أن نحقق الفوز".



وأتم محمد عبد الكريم تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن نختتم الدوري ونحن في المربع الذهبي، وأن نشارك في إحدى البطولات الإفريقية الموسم القادم، خصوصًا أننا نجد المساندة من إدارة النادي والجماهير".

