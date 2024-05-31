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أحمد جودة - القاهرة -

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لأربعة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية.

أربعة أيام راحة سلبية للاعبي المصري، والفريق يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادا للزمالك



يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وتنطلق هذه المباراة والمقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

كان المصري قد فاز عصر اليوم على نظيره فريق جمهورية شبين بهدف للاشئ في مباراة دور ال 32 من بطولة كأس مصر ليصعد إلى دور ال 16 لملاقاة الفائز من فريقي البنك الأهلي وبتروجيت.

