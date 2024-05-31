نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك ويكشف موعد خضوعه لجراحة الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث احمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دور جماهير الفارس الأبيض في التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موضحا بأنه سيسافر إلى ألمانيا الأسبوع الجاري لإجراء جراحة الرباط الصليبي.



وقاد احمد حمدي نجم الزمالك، القلعة البيضاء للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان، بالفوز عليه بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الأبيض بـ 2-1، مستفيدا بذلك قاعدة الأرض.



تصريحات احمد حمدي

وقال أحمد حمدي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الزمالك وفي وحماسي جدا وسافروا معنا في غانا والمغرب وهم الدرع الأول للفريق، ونحن نلعب من أجلهم، وهم من تسببوا لنا في دفعة قوية باستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية.



وتحدث حمدي عن هدفه في نهائي الكونفدرالية، قائلًا: "كان لدي إحساسا أنني سأسجل هدفا وشعرت بذلك بعدما سجلت هدفا ضد البنك الأهلي وألغي وتم إلغاء ركلة جزاء لي بعد العودة لتقنية الفيديو، وعندما عدت للمنزل أخبرني شقيقي أن الله سيعوضني في المباراة النهائية".



وواصل: "تصادف أن يتشابه هدفي في المباراة مع دخلة كابتن ماجد التي حضرّها الجمهور قبل بداية نهائي الكونفدرالية".



وتطرق حمدي بالحديث عن موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي التي ألمت به خلال مشاركته في نهائي كأس الكونفدرالية، قائلًا: "سأسافر الأسبوع الجاري لألمانيا لإجراء جراحة قطع الرباط الصليبي وأسألكم الدعاء وبالعزيمة سأعود أقوى.

