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أحمد جودة - القاهرة -

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ثاني تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو ٦ يونيو

شارك في مران المنتخب ٢٤ لاعبا بينما أدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

حضر مران منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ عامر حسين واللواء حلمي مشهور وإيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

