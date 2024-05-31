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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، طريقة التعامل مع أزمة الثنائي حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.

نجم الزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب أزمة الشحات والشيبي



وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة الشحات والشيبي، أنا غاضب، مصر رائدة في كرة القدم، ولكن لديها أكبر الأزمات في العالم".



وتابع: "كيف تلجأ كرة القدم إلى الشق القضائي، نحن نلعب كرة القدم، التي بها أخلاق وتسامح، واتحاد الكرة لا يستطيع اتخاذ القرار".



وشدد: "اللاعب أخطأ ثم توجه للاعتذار، الاعتراف بالخطأ فضيلة، انت بتضحك عليا، وتقول مسامحني، وانت رافع عليا شكوى؟".



وأضاف: "كان على الشيبي ألا يقبل اعتذار حسين الشحات من البداية، الشحات اقتنع أن الشيبي ارتضى بالصلح".



وواصل: "لماذا تمت معاقبة الشيبي الآن؟ هل لمجاملة الأهلي؟ اتحاد الكرة حقق مع الشيبي ولم يتخذ القرارات، انت تكافئ الظالم أم المظلوم".



واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "الشيبي هو كان المظلوم في الملعب، وبعد ذلك أصبح حسين الشحات هو المظلوم.. لأول مرة أرى ذلك، الطرفان ظالمان ومظلومان".

