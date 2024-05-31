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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد رشوان المحامي بالنقص، أنه كان أحد أعضاء الفريق القانوني للدفاع عن حسين الشحات بصحبة المستشار أشرف عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فصول الحكاية بدأت ولم تنتهٍ، وسوف يتم تقديم استئناف ضد الحكم الصادر اليوم، وأيضا هناك محكمة النقض.

محمد رشوان: الشحات رفض التصالح مع الشيبي بعد الحكم الصادر ضده.. ولاعب الأهلي عرض السفر للمغرب لتقديم الاعتذار

وقال رشوان عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما دام اتحاد الكرة كان يستطيع اصدار عقوبة ضد الشيبي، لماذا تم التأخير لحين صدور حكمًا قضائيًا اليوم، رغم مخاطبات النادي الأهلي مؤخرًا، كما أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد أن الأمر في لجنة الانضباط، واليوم تم الاعلان أن الموضوع أصبح بعيد عن اللجنة".

وأضاف: "لو كان صدر عقوبة ضد محمد الشيبي، كانت النيابة العامة من الوارد أن تأخذ به، والقضية لازال هناك لها فصول آخرى، وسوف يتم الاستئناف بشكل رسمي، وحسين الشحات اعتذر عن الواقعة، والمحكمة رأت في سلوكه أنه ليس (إجراميا) لذلك تم إيقاف تنفيذ العقوبة وفقًا لحكم المحكمة".

وواصل: "سيتم الحصول على مستند ايقاف الشيبي من اتحاد الكرة، وتقديمه أمام الاستئناف، لأن هذا شأن رياضي، لان اتحاد الكرة يدار بمنظومة معينة وهو لوائح الفيفا التي لا يمنع اللاعب من خوض النشاط الرياضي".

وزاد: "هناك أحكام يوجد فيها استحالة التنفيذ، منها لوائح كرة القدم، بالإضافة إلى النشاط الرياضي مُهدد بالايقاف حال منع لاعب كرة من اللعب، وموضوع عدم تقلد مناصب إدارية ليس له علاقة مطلقا بممارسة كرة القدم".

وأكمل: "من حق النادي الأهلي أيضًا الاستئناف ضد عقوبة الـ6 مباريات بشأن الشيبي، بينما اللاعب نفسه لا يحق له الاستئناف في المحكمة إلا في التعويض المدني فقط".

وتابع: "رضا سليم لاعب النادي الأهلي حاول أكثر من مرة الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، وأكثر من 3 مرات يقوم اللاعب المغربي بالتأكيد على حضوره جلسة الصلح لكنه يتخلف عنها ولا يحضر، بل أن حسين الشحات عرض السفر إلى المغرب للاعتذار لوالدة اللاعب، من أجل اغلاق القضية تمامًا".

وأكد: "اليوم.. هناك البعض حاولوا التواصل من بعض الأطراف من لاعبين وأصدقاء الشيبي أو وكيله مع حسين الشحات وشقيقه، وقالوا لهم أنهم كانوا ينتظرون إصدار حكمًا في البداية، ويريدون التصالح الآن ولكن حسين الشحات رفض، واللاعب حاليا في اجازة مع عائلته".

وأضاف: "لا أعرف ماذا يوجد غدًا.. وحسين الشحات يلعب في مؤسسة وطنية (النادي الأهلي).. ولا يُضار طاعن بطعنه، سوف يتم الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ونحن الآن نتحدث من (مركز مختلف) تمامًا.. اليوم حسين رفض وربما تتغيير الأمور لاحقًا، خصوصًا أن النادي الأهلي معروف بتقاليده وأعرافه وربما يكون للنادي رأي آخر".

وأتم: "هناك مراعاة لبعض الأمور، منها أن محمد الشيبي لاعب مغربي وموجود في مصر، لكن حسين الشحات حاول أكثر من مرة إنهاء الأمر، والأثار السلبية لتلك المشكلة كبيرة جدًا، والبعض حاول تضخيم الأمور رغم اعتذار الشحات أكثر من مرة، وكان حريصا على الصلح، ولسنا دعاة حرب أو فتنة، ونأمل في إنهاء الأزمة قريبا، ولكن لازال لدينا خطوات آخرى".

