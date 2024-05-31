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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس مفاوضات مسؤولو القلعة البيضاء لضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

أحمد حمدي يكشف كواليس انتقاله إلى الزمالك

وقال أحمد حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج أون تايم سبورتس: " مفاوضات نادي الزمالك بدأت عقب إنتهاء عقدي في كندا عندما كنت في إجازة بالقاهرة، وامتلك العديد من زملائي زملكاوية وكانوا دائما يطلبوا مني الانضمام إلى صفوفهم".

وأضاف: " مسؤولو الزمالك فتحوا معايا باب المفاوضات من خلال حسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد، وأنا من أول لحظة كنت حابب ألعب ضم صفوف الفريق الأبيض، وكنت أمتلك رغبة منذ أول يوم عودتي إلى القاهرة إني أرتدي قميص القلعة البيضاء".

وتابع: " كنت سعيدا للغاية حينما تحدث معي حسين لبيب ودونجا هو من كان نقطة التواصل بيني وبين الإدارة، وظل معي لآخر الإجتماع ولمست الاحترام فيما بينهم".

واختتم حديثه قائلًا: "زيزو كان على إتصال دائم مع شقيقي وأحمد فتوح زميلي وتواصل معي منذ عودتي إلى القاهرة وأغلب اللاعبين كان عندهم الرغبة مليار في المئة إني أكون موجود".

وقاد أحمد حمدي نادي الزمالك بالتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان، بعدما سجل هدفا رائعا في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

