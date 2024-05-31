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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البوركيني محمد كوناتيه مهاجم آخمات جروزني الروسي، والذي أصبح لاعبًا حرًا، سيعقد اجتماعًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

شبانة: جلسة بين مدير تعاقدات الأهلي وكوناتيه في القاهرة.. وكولر رحب برحيل طاهر محمد طاهر

وقال شبانة: "كوناتيه سيتواجد في القاهرة بصحبة منتخب بلاده، واتفق أمير توفيق مع وكيل اللاعب البوركيني على عقد جلسة في القاهرة بأحد الفنادق من أجل حسم إمكانية ضمه لصفوف الأهلي في الصيف الجاري بدلا من الفرنسي أنتوني موديست".

وأضاف: "الأهلي يسعى لضم كوناتيه خلال الميركاتو الصيفي، والنادي أصبح معلومًا لدى كل اللاعبين في أوروبا، خصوصا في ظل مشاركاته الدائمة في كأس العالم للأندية، وتتويجه المستمر بدوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "جلسة أمير توفيق مع كوناتيه سوف تُعقد قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة ضمن تصفيات بطولة كأس العالم".

وأشار إلى أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رحب برحيل طاهر محمد طاهر، واللاعب لديه عرضًا من نادي زد، واللاعب يدرس الامور جيدًا. ومن الممكن إعارته أو بيعه في الميركاتو الصيفي.

وأكد: "كولر رحب بفكرة خروج طاهر محمد إلى أي نادٍ في الميركاتو الصيفي، وكان من ضمن المفاجآت".

وتابع: "هناك تقييم كامل لملف اللاعبين الأجانب، ومحمود الخطيب منح التعليمات بتجديد عقد علي معلول وتلبية مطالبه حتى لو بتدبير بعض الأموال من خارج النادي".

وأوضح: "هناك تقييم لـ كريستو وقندوسي وديانج وبيرسي تاو، والأخير بدأ يتلقى عروضا من خارج مصر، لكن عقده ممتد لموسم آخر، والأمور حاليا في يد كولر، لكن المدرب غير سعيد مؤخرا باعتراض اللاعب المتكرر".

