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أحمد جودة - القاهرة -



تغنى أحمد حمدي، لاعب الزمالك بزميله في الفريق عبدالله السعيد، واصفًا إياه بأنه مذهل عندما كان في الأهلي ثم بيراميدز.

أحمد حمدي يتغنى بـ عبدالله السعيد ويكشف كواليس رفضه عرض بيراميدز



وقال أحمد حمدي خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عبد الله السعيد لا خلاف عليه فنيا، وهو ذكي وعقليته قوية جدا ويركز دائما في الملعب ويريد مواكبة الكرة الحديثة".



وأضاف: "عبدالله دائما يحافظ على نفسه وهو لاعب هائل منذ أن كان في الأهلي ثم بيراميدز والآن في الزمالك.

وكشف حمدي كواليس رفضه الانضمام إلى بيراميدز عندما كان لاعبا في الأهلي، حيث قال: "عندما كنت في الفريق الأحمر رفضت الدخول في صفقة تبادلية للانتقال لصفوف بيراميدز حينها، وقتها كنت أود الاحتراف".



تجدر الإشارة إلى أن أحمد حمدي، انتقل إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ونجح حمدي في قيادة الفارس الأبيض بالتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان، وذلك عقب تسجيله هدف فوز الأبيض في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة.

