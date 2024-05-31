الرياضة

صلاح: الخلافات أثرت على اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب.. وكان لا بد من ضم هذا الثنائي

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الخلافات القديمة أثرت على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لقائمة اللاعبين لمعسكر شهر يونيو.

صلاح: الخلافات أثرت على اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب.. وكان لا بد من ضم هذا الثنائي

 


وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأندية في إفريقيا تضعف والمنتخبات تصبح أقوى، وهنا يجب أن نسأل هل درس منتخب مصر ما حدث في كأس إفريقيا؟".


وتابع: "كان يجب ضم عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد لقائمة منتخب مصر، عمر جابر هو أفضل لاعبي الزمالك، وكان على حسام حسن طي صفحة الخلافات".


وشدد: "الخلافات أثرت على قرارات حسام حسن في اختيارات قائمة المنتخب، وكان عليه نسيان ذلك، لأنه مدرب منتخب مصر، وهو أكبر شيء في الكرة المصرية".


وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "أقل ثنائي في قائمة منتخب بوركينا فاسو هم سعيدو سيمبوري وبلاتي توريه، لاعبا البنك وبيراميدز، نظرًا لفوارق المستويات بينهما وبين اللاعبين الأخرين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية".
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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