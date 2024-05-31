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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الخلافات القديمة أثرت على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لقائمة اللاعبين لمعسكر شهر يونيو.

صلاح: الخلافات أثرت على اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب.. وكان لا بد من ضم هذا الثنائي



وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأندية في إفريقيا تضعف والمنتخبات تصبح أقوى، وهنا يجب أن نسأل هل درس منتخب مصر ما حدث في كأس إفريقيا؟".



وتابع: "كان يجب ضم عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد لقائمة منتخب مصر، عمر جابر هو أفضل لاعبي الزمالك، وكان على حسام حسن طي صفحة الخلافات".



وشدد: "الخلافات أثرت على قرارات حسام حسن في اختيارات قائمة المنتخب، وكان عليه نسيان ذلك، لأنه مدرب منتخب مصر، وهو أكبر شيء في الكرة المصرية".



وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "أقل ثنائي في قائمة منتخب بوركينا فاسو هم سعيدو سيمبوري وبلاتي توريه، لاعبا البنك الأهلي وبيراميدز، نظرًا لفوارق المستويات بينهما وبين اللاعبين الأخرين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية".

