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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، التشكيل الأمثل للمنتخب الوطني الأول، في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المُقرر إقامتهما ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026.

صلاح يكشف التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو.. ويكشف أزمة حسام حسن المرتقبة



وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو هو مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في خط الدفاع".



وتابع: "ستكون هناك أزمة لدى حسام حسن في مركز الظهير الأيسر، ولكن أعتقد أن أحمد رمضان بيكهام هو الأنسب لهذا المركز، خصوصًا أنه لا يمكن الحكم على أكرم توفيق إذا لعب في ذلك المركز".



وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "في خط الوسط يجب أن يشارك مروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي، أما في خط الهجوم فيشارك محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه".



ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو على إستاد القاهرة مساء الخميس القادم، قبل أن يواجه منتخب غينيا بيساو مساء 10 يونيو القادم، لحساب منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

