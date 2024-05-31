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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على أنه كان حلمه الانتقال لصفوف الفارس الابيض، وأنه قام برفض عروضا عربية عديدة من أجل ذلك.

محمد شحاتة: كان حلمي الانضمام للزمالك.. وكنت بركب مكان الشنط في القطار

وقال محمد شحاتة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا من المنيا ووالدى طالبني بالذهاب إلى اختبارات طلائع الجيش ونجحت فى الاختبارات، ولعبت من 2012 فى طلائع الجيش ثم بعد ذلك انتقلت للزمالك".

وتابع: "وكنت بنتقل للقاهرة فى القطار وبركب فوق الكراسى مكان الشنط بسبب أن الماديات كانت صعبة".

وأردف: "منذ صغري كان حلمى اللعب فى الزمالك، والحمد لله على تحقيق هذا الحلم، لأنه شرف لأى لاعب ارتداء قميص الزمالك، ورفضت عرضا عربيا من أجل تحقيق هذا الحلم، وبشكر إدارة الطلائع على مساندتهم لي".

واكمل: "أود أن أشكر أحمد سليمان على مجهوده لإنهاء الصفقة مع الطلائع، وكذلك حسين لبيب رئيس الزمالك الذى صمم على إنهاء الصفقة".

وأوضح: "لحظة تقديمى لاعبا فى الزمالك كان أسعد يوم فى حياتى، لم أكن مصدقاً هذا، لقد كان شعور كبير جدا أن أكون لاعبا فى الزمالك وأرتدي تيشيرت الفريق الأبيض".

واختتم: "بجتهد كثيرا فى المران وبموت نفسى وأشكر الجمهور الذى يقف دائما فى ظهرى، ويشجعنى ويحملنى مسئوليات كبيرة، وإن شاء الله أوعدهم بالبطولات، والكونفدرالية مجرد بداية".

