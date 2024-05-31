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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة شيكابالا له من أول يوم انضم فيه لصفوف الفارس الابيض.

محمد شحاتة يكشف رسالة شيكابالا له ويؤكد زيزو ضغط من أجل انضمامي للزمالك

وقال محمد شحاتة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أول من استقبلني داخل جدران نادي الزمالك كان شيكابالا".

وتابع: "وقام شيكابالا بتوجيه رسالة لي وقال (إحنا كلنا فى ضهرك ومتقلقش من حاجة واعمل اللى عليك وخلى الجمهور يحبك، وشيكابالا أسطورة ودائم النصح لى)".

وتابع: "كان أول لقاء شاركت فيه مع طلائع الجيش كانت أمام الزمالك وأحرزت هدفا وفوزنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكنى كنت حزينا من داخلي على هذا الهدف، ولكن أنا أقاتل مع الفريق الذى ألعب له".

وأختتم: "زيزو كان دائم التواصل معي أثناء مفاوضات الزمالك، وكان يتابع أخبار المفاوضات، واكدلي أنه سيضغط من أجل انضمامي للزمالك، حيث أن زيزو أكثر من يحفزنى فى التمرين".

