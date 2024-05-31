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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب محمد شحاتة، لاعب وسط نادى الزمالك، عن شعوره عند رؤيته لجمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أنه ينتظر مباريات القمة أمام الأهلي.

محمد شحاتة: انتظر مباريات القمة أمام الأهلي.. وجسمي قشعر عند رؤيتي جماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وقال محمد شحاتة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "غير مفضل بالنسبة لي الظهور الإعلامي، كل تركيزى فى الملعب فقط"

وتابع: "هدفى المشاركة مع الزمالك باستمرار، والتركيز أثناء المران يساعدني في المشاركة".

وشدد: "نهائى الكونفدرالية كان يوم صعب بالنسبة لي، وأول ما رايت الجمهور فى المدرجات، رددت (يارب الجمهور ما يروح زعلان)، ووتحدثنا جميعًا حول ذلك أننا نفوز من أجل هذا الجمهور، وبمجرد رؤيته جسمى قشعر".

وأتم: "بنتظر مباريات الأهلى والزمالك لأنها مباراة للتاريخ، لا أخشى أي مباراة، ومباراة القمة الأخيرة كنت بغمز لنبيل عماد دونجا لأنه كان يشجعنى بعد مرورى من أحمد نبيل كوكا، لكن كوكا أخويا وبحبه جدا ولا أقصد أى شئ ضده".

