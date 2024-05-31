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أحمد جودة - القاهرة -



فجر محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة مدوية بشأن تجاهل عبدالله السعيد زميله في القلعة البيضاء لرسائله.

محمد شحاتة يفجرها: عبدالله السعيد تجاهل رسائلي

وأوضح محمد شحاتة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: " كنت أرسل رسائل لعبد الله السعيد عبر فيسبوك وإنستجرام على أمل أن يتواصل معي، وأخبره إني أريد اللعب معه ولم يكُن يرد، ولم أخبره بذلك حين التقينا في الزمالك".

وأشار إلى أنه كان يتمنى انضمام عمر جابر وعبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، من نادي الزمالك إلى قائمة منتخب مصر.

جدير بالذكر أن محمد شحاتة لعب دورًا في حصول الزمالك على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.